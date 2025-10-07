Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall im Einmündungsbereich B 313/ Abfahrt A 98 (07.10.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagmorgen ist es gegen 08.00 Uhr im Einmündungsbereich B 313 / Abfahrt A 98 zu einem Vorfahrtsunfall gekommen.

Eine 43-jährige Fahrerin eines Skoda war auf der A 98 in Fahrtrichtung Überlingen unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Stockach-West. Im Einmündungsbereich der B 313 wollte sie nach links abbiegen, übersah hierbei den heranfahrenden Ford einer 73-jährigen Frau. Bei der anschließenden Kollision wurde die 43-Jährige im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus Stockach und Wahlwies befreit werden. Die beiden leicht verletzten Frauen kamen zur weiteren medizinischen Frauen in ein Krankenhaus. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppunternehmen.

