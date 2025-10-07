Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Parkendes Auto angefahren (04.10.2025 - 05.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Sturmbühlstraße hat sich im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Aus unbekanntem Grund geriet ein Autofahrer auf Höhe der Hausnummer 71 nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Chrysler. Den erheblichen Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro meldete der Unfallflüchtige nicht, sondern verschwand einfach. Nach ihm sucht das Polizeirevier Schwenningen, welches unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise entgegennimmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell