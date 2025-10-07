PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) VW Golf überschlägt sich mehrfach (07.10.2025)

Moos, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat sich auf der Kreisstraße zwischen Bankholzen und Bohlingen ein VW Golf überschlagen.

Gegen 01.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann auf der Kreisstraße in Richtung Bohlingen und kam aus bislang unbekannter Ursache nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich der VW Golf mehrfach. Der Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am VW Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

