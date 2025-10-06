Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Landkreis Rottweil) Bargeld auf Spielplatz geraubt (02.10.2025)

Villingendorf (ots)

Auf einem Spielplatz an der Alemannenstraße haben zwei junge Erwachsene einem Kind Geld abgenommen. Der 12-Jährige befand sich nach 18 Uhr allein auf dem Spielplatz, als ihn die zwei Täter schlugen und aus seinem Rucksack einen geringen Bargeldbetrag entwendeten. Als ein Passant sie ansprach, fuhren sie mit einem weißen Kleinwagen davon. Nach den zwei jungen Männern und möglichen Zeugen sucht nun die Kriminalpolizei Rottweil. Beide waren etwa 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Einer der beiden trug weiße Adidas Schuhe und der andere einen kurzen Bart. Beide hatten schwarze Wintermützen auf dem Kopf. Hinweise zu den Personen können unter der Nummer 0741 / 4770 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell