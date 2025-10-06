Sulz am Neckar - K 5509 (ots) - Zu einem Sachschaden von etwa 28.000 Euro und einer beschädigten Holzhütte ist es am Donnerstag, gegen 21 Uhr, auf der Kreisstraße 5509 gekommen. Aus Richtung Mühlheim war der 24-jährige Audi-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Straße geraten. Er stieß mit einem Leitpfosten und in der Folge auch mit einer Holzhütte ...

