Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung - Fenster eingeworfen (01.10.2025 - 02.10.2025)

Schramberg (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte an einer Firma mehrere Fenster eingeworfen. An dem seit langem leerstehenden Fabrikgebäude der Firma "Pfaff und Schlauder" entstand so ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall können, unter der Nummer 07422 / 27010, beim Polizeirevier Schramberg gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  • 06.10.2025 – 14:34

    POL-KN: (Deißlingen, K 5542 / Landkreis Rottweil) Traktor contra Baum (02.10.2025)

    Deißlingen - K 5542 (ots) - Auf der Kreisstraße 5542 zwischen Dauchingen und Deißlingen ist ein Tranktorfahrer von der Straße abgekommen und mit zwei Bäumen zusammengestoßen. In Richtung Deißlingen unterwegs geriet der 78-jährige Fahrer eines New Holland Tranktors nach rechts von der Straße ab. Dabei streifte er einen Baum und prallte frontal gegen einen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:30

    POL-KN: (Rottweil / Landkreis Rottweil) Die Sonne raubt die Sicht - Unfall (02.10.2025)

    Rottweil (ots) - Wegen der tiefstehenden Sonne stieß ein geblendeter Autofahrer mit einem auf der Überlinger Straße geparkten Wagen zusammen. Gegen 18 Uhr prallte der 37-jährige Mercedes-Fahrer gegen den am linken Fahrbahnrand stehenden Ford. Wegen der Wucht des Aufpralls schob er diesen noch gegen einen danebenstehenden Renault. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:29

    POL-KN: (Sulz am Neckar, K 5509 / Landkreis Rottweil) Betrunken gegen Hütte gefahren (02.10.2025)

    Sulz am Neckar - K 5509 (ots) - Zu einem Sachschaden von etwa 28.000 Euro und einer beschädigten Holzhütte ist es am Donnerstag, gegen 21 Uhr, auf der Kreisstraße 5509 gekommen. Aus Richtung Mühlheim war der 24-jährige Audi-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Straße geraten. Er stieß mit einem Leitpfosten und in der Folge auch mit einer Holzhütte ...

    mehr
