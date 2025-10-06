POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung - Fenster eingeworfen (01.10.2025 - 02.10.2025)
Schramberg (ots)
Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte an einer Firma mehrere Fenster eingeworfen. An dem seit langem leerstehenden Fabrikgebäude der Firma "Pfaff und Schlauder" entstand so ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall können, unter der Nummer 07422 / 27010, beim Polizeirevier Schramberg gemeldet werden.
