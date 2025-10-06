POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Die Sonne raubt die Sicht - Unfall (02.10.2025)
Rottweil (ots)
Wegen der tiefstehenden Sonne stieß ein geblendeter Autofahrer mit einem auf der Überlinger Straße geparkten Wagen zusammen. Gegen 18 Uhr prallte der 37-jährige Mercedes-Fahrer gegen den am linken Fahrbahnrand stehenden Ford. Wegen der Wucht des Aufpralls schob er diesen noch gegen einen danebenstehenden Renault. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.
