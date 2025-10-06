Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, K 5542

Landkreis Rottweil) Traktor contra Baum (02.10.2025)

Deißlingen - K 5542 (ots)

Auf der Kreisstraße 5542 zwischen Dauchingen und Deißlingen ist ein Tranktorfahrer von der Straße abgekommen und mit zwei Bäumen zusammengestoßen. In Richtung Deißlingen unterwegs geriet der 78-jährige Fahrer eines New Holland Tranktors nach rechts von der Straße ab. Dabei streifte er einen Baum und prallte frontal gegen einen Weiteren. Sowohl am Traktor, als auch am angehängten Mähwerk entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Strecke musste während der Bergung gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell