Polizei Hamburg

POL-HH: 251002-1. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf: Frau verstirbt nach Unfall in Tiefgarage in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Feststellzeit: 02.10.2025, 12:24 Uhr

Feststellort: Hamburg-Wandsbek, Kedenburgstraße

Nach den derzeitigen Erkenntnissen geriet am Donnerstagmittag eine Frau im Stadtteil Wandsbek zwischen ihr Auto und die Wand einer Tiefgarage und erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen.

Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte, nachdem dieser eine offensichtlich leblose Person hinter einem Fahrzeug liegend festgestellt hat.

Vermutlich befand sich die Frau hinter ihrem VW Polo, der in einem sogenannten Hub-Abteil einer Tiefgarage geparkt war. Aus bislang unbekannten Gründen bewegte sich das Fahrzeug nach hinten und klemmte die Geschädigte zwischen Hauswand und Auto ein, infolgedessen sie lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme übernahmen Beamtinnen und Beamte des örtlich zuständigen Polizeikommissariats 37. Die ersten Ermittlungen vor Ort werden derzeit vom Landeskriminalamt für Todesermittlungen (LKA 414) geführt und dauern weiterhin an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise geben können sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

