Polizei Hamburg

POL-HH: 250930-4. Vermisstenfahndung nach 19-Jährigem aus Hamburg-Heimfeld

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.09.2025, 11:30 Uhr

Ort: Hamburg-Heimfeld, Eißendorfer Pferdeweg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 19-jährigen Obaidullah Ayubi und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Heranwachsende in einem Krankenhaus untergebracht, welches er jedoch offenbar gestern Vormittag verließ. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Da der Mann auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, die Polizei von einer Gesundheitsgefährdung für ihn ausgeht und die bisherigen Such- sowie Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, erließ eine Richterin einen Beschluss zur öffentlichen Fahndung nach dem Vermissten. Dieser wird wie folgt beschrieben:

- 165 bis 170 cm groß - schlank - schwarze Haare - zuletzt bekleidet mit einem schwarz-gelben T-Shirt - sprachlich und motorisch eingeschränkt

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 181) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell