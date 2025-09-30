Polizei Hamburg

POL-HH: 250930-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.09.2025, 18:15 Uhr

Unfallort: Hamburg-Horn, Hermannstal/ Querkamp

Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtmofa und einem achtjährigen Fußgänger, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Leichtmofa die Straße Hermannstal in Richtung Horner Rennbahn. Im Bereich der Einmündung Querkamp stieß er aus bislang unbekannten Gründen mit einem achtjährigen Fußgänger zusammen, der an der dortigen Fußgängerampel die Fahrstreifen von links nach rechts überquerte.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt. Die Beamtinnen und Beamten prüfen insbesondere, welcher der Unfallbeteiligten die Fahrbahn bei Rotlicht überquerte beziehungsweise befuhr.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

