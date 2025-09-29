Polizei Hamburg

POL-HH: 250929-1. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fahrradfahrerin in Hamburg-Rotherbaum - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 28.09.2025, 13:38 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, An der Verbindungsbahn

Gestern Mittag wurde eine 41-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Ford Transit die Straße An der Verbindungsbahn stadteinwärts und hielt im rechten Fahrstreifen an, um einen 28-jährigen Beifahrer (US-Staatsangehörigkeit) aussteigen zu lassen. Als dieser die Beifahrertür öffnete, näherte sich von hinten auf dem neben dem Fahrstreifen geführten Radfahrstreifen die 41-jährige Fahrradfahrerin, die daraufhin mit der Tür zusammenstieß und stürzte.

Die Fahrradfahrerin verletzte sich hierbei lebensgefährlich am Kopf und wurde bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte der Feuerwehr durch Ersthelfer versorgt. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau im Anschluss unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Ihr Zustand ist derzeit stabil.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei setzten die Beamtinnen und Beamten auch einen 3D-Scanner ein und zogen einen Sachverständigen hinzu.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 22) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

