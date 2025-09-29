Polizei Hamburg

POL-HH: 2500929-2. Schwerpunkteinsatz "Speed-Night" in Hamburg - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

Hamburg (ots)

Zeit: 27.09.2025, 22:00 Uhr - 05:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Verkehrsdirektion 1 (VD 1) führte am Samstag die Geschwindigkeitsüberwachung "Speed-Night" durch und stellte hierbei 1.362 Verstöße fest.

Die Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und sogenannte Aggressionsdelikte im Straßenverkehr gehören weiterhin zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle, die insbesondere für ungeschützte Verkehrsteilnehmende schwerwiegende Folgen haben können. Aus diesem Grund ist die Geschwindigkeitsüberwachung ein fester, ständiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Hamburg.

Im Kontrollzeitraum wurden mithilfe mobiler Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, die hauptsächlich an Unfallschwerpunkten aufgestellt waren, insgesamt 11.417 Fahrzeugführende gemessen.

Unter anderem wurden folgende Verstöße festgestellt:

- 544 x Geschwindigkeitsverstoß im Bußgeldbereich, davon 39 Fahrverbote - 818 x Geschwindigkeitsverstoß im Verwarngeldbereich

Darunter kam es zu nachfolgenden besonderen Vorkommnissen:

Ein Fahrzeugführer wurde mit seinem BMW auf der Bundesstraße 5 in Richtung Bergedorf mit 162 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Ein weiterer Fahrzeugführer wurde mit seinem Mercedes auf der Autobahn 255 Richtung Süden, auf Höhe Georgswerder Bogen bei erlaubten 60 km/h mit 140 km/h erfasst.

Beide Fahrzeugführende müssen mit einem Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und 3 Monaten Fahrverbot rechnen.

Zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit und Sensibilisierung aller Teilnehmenden im Straßenverkehr wird die Polizei Hamburg auch weiterhin mit großem Engagement entsprechende Aktionen durchführen.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell