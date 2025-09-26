Polizei Hamburg

POL-HH: 250926-1. Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr in Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.09.2025, 14:06 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Wallringtunnel, Ausfahrt Glockengießerwall Richtung Lombardsbrücke

Nachdem am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter einen Pkw durch den Wurf eines Gegenstandes beschädigt hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Bei der Ausfahrt aus dem Wallringtunnel in Richtung Lombardsbrücke traf nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamtes der Region Mitte I (LKA 112) ein Stein die Windschutzscheibe eines Pkw und beschädigte diese.

Die zwei Insassinnen des Fahrzeugs blieben unverletzt, hielten anschließend an und sahen auf dem Grünstreifen oberhalb der Tunnelausfahrt eine männliche Person stehen, die mit ihren Armen offensichtlich Wurfbewegungen durchführte. Bei Erblicken der Frauen flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen alarmierter Polizeikräfte führten nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen, der von den Geschädigten als 40 bis 50 Jahre alt, mit wenig oder keiner Kopfbehaarung und einem äußeren Erscheinungsbild, das auf Wohnungslosigkeit hindeutet, beschrieben wird.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und/oder Hinweise zur tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Darüber hinaus suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Fahrzeugführende, die Videomaterial zum genannten Vorfall zur Verfügung stellen können.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell