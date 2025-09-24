Polizei Hamburg

POL-HH: 250924-1. Zeugenaufruf nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.09.2025, 22:03 Uhr

Tatort: Hamburg-Billbrook, Billbrookdeich

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen 21-jährigen Autofahrer im Hamburger Stadtteil Billbrook vorläufig fest, der im Verdacht steht, mehrere Verkehrsdelikte begangen zu haben und sich zudem illegal in Deutschland aufzuhalten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte gestern Abend eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bereitschaftspolizei im Stadtteil Horn einen Fahrer eines VW T-Cross, der ohne eingeschaltetes Licht die Straße Horner Rampe befuhr. Daraufhin versuchten die Einsatzkräfte den Autofahrer anzuhalten, der seine Geschwindigkeit zunächst verringerte, im Anschluss jedoch stark beschleunigte und mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete. Während seiner Flucht durch mehrere Straßen in den Stadtteilen Horn, Billstedt und Billbrook (unter anderem Washingtonallee / Legienstraße / Horner Landstraße / Horner Rampe) fuhr der VW-Fahrer in rücksichtsloser und grob fahrlässiger Fahrweise auch über mehrere Gehwege. Die Beamtinnen und Beamten dokumentierten bei der Fahrt teils eine Geschwindigkeit von circa 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. Darüber hinaus mussten mehrere unbeteiligte Autofahrer aufgrund der Fahrmanöver abbremsen und ausweichen, um einen Unfall mit dem VW zu vermeiden.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen konnten sie den Autofahrer im Billbrookdeich anhalten. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Türken stellten sie fest, dass dieser mutmaßlich ohne Fahrerlaubnis gefahren war und sich illegal in Deutschland aufhält. Sie nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Da die Voraussetzungen eines Haftbefehls nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die zuständigen Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler des Polizeikommissariats 42 geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Fahrmanövern des VW T-Cross geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sch.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell