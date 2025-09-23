PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 250923-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 43-jährigem Mann aus Hamburg-Heimfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.09.2025, 17:00 Uhr

Ort: Hamburg-Heimfeld, Alter Postweg

Seit Montagnachmittag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 43-jährigen Thorsten J. aus dem Hamburger Stadtteil Heimfeld.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6122939

Der Vermisste wurde gestern nach einem Bürgerhinweis von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und anschließend in seine Wohneinrichtung zurückgebracht.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

