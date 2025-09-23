Polizei Hamburg

POL-HH: 250923-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 43-jährigem Mann aus Hamburg-Heimfeld

Zeit: seit 16.09.2025, 17:00 Uhr

Ort: Hamburg-Heimfeld, Alter Postweg

Seit Montagnachmittag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 43-jährigen Thorsten J. aus dem Hamburger Stadtteil Heimfeld.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6122939

Der Vermisste wurde gestern nach einem Bürgerhinweis von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und anschließend in seine Wohneinrichtung zurückgebracht.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

