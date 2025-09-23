Polizei Hamburg

POL-HH: 250923-2. Zeugenaufruf nach Schussabgaben auf zwei Geschäfte in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.09.2025, 20:31 Uhr

Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, August-Krogmann-Straße und Berner Heerweg

Nachdem am vergangenen Sonntagabend mehrere Schüsse auf die Fensterfronten zweier Friseurgeschäfte im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne abgegeben wurden, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Am Sonntagabend hörten Anwohnende Schussgeräusche und alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stellten am Einsatzort fest, dass in der Glasfront von zwei Friseurgeschäften mehrere Einschusslöcher vorhanden waren. Die Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander und waren zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Personen wurden nicht verletzt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen.

Die ersten Ermittlungen zu der Sachbeschädigung führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Diese wurden inzwischen vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Wandsbek (LKA 151) übernommen und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

