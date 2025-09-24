Polizei Hamburg

POL-HH: 250924-3.Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 23.09.2025, 20:11 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lurup, Fangdieckstraße

Gestern Abend wurde eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr die 16-Jährige mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gehweg der Fangdieckstraße in Richtung Reichsbahnstraße, als sich ein bislang unbekannter Lkw von hinten näherte und in Höhe der Hausnummer 59 plötzlich nach rechts in eine dortige Stichstraße abbog. Hierbei touchierte der Lkw aus bisher unbekannten Gründen die E-Scooter-Fahrerin, die dadurch auf den Boden stürzte und sich schwer verletzte. Der LKW, bei dem es sich mutmaßlich um einen Sattelschlepper mit schwarzem Führerhaus handeln soll, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Jugendliche informierte die Polizei und die Rettungskräfte der Feuerwehr, nachdem sie sich nach Hause begeben hatte. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte sie anschließend in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Eine Funkstreifenwagenbesatzung übernahm die Unfallaufnahme.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 22) geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf die verursachende Person geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell