POL-PPRP: Garagenbrand in Neuhofen - Zwei Personen leicht verletzt

Neuhofen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, eine Garage in der Jahnstraße in Vollbrand. Zwei Bewohner des angrenzenden Mehrparteienhauses verließen das Gebäude über das verrauchte Treppenhaus und zogen sich eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Garage samt Inhalt wurde vollständig zerstört, am angrenzenden Wohnhaus wurde die Fassade beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 100.000 Euro.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

