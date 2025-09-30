Polizei Hamburg

POL-HH: 250930-2. Verkehrsunfall mit schwerverletztem E-Bike-Fahrer in Hamburg-Neuenfelde - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.09.2025, 16:10 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neuenfelde, Neuenfelder Hauptdeich/Am Rosengarten

Gestern Nachmittag wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Neuenfelde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines VW Polo die Straße Neuenfelder Hauptdeich in Richtung Cranz.

Der 52-jährige E-Bike-Fahrer nutzte den Radweg auf der rechten Seite in gleicher Richtung und versuchte, kurz vor der Einmündung Am Rosengarten die Fahrbahn unvermittelt zu queren.

Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und einem Ausweichversuch erfasste der Autofahrer den Radfahrer, welcher daraufhin stürzte. Der Radfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr, darunter eine Rettungshubschrauberbesatzung, versorgten den Mann und transportierten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernommen. Dabei setzten die Beamtinnen und Beamten einen 3D-Scanner sowie eine Drohne ein und zogen einen Sachverständigen hinzu.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

LR

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell