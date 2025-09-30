Polizei Hamburg

POL-HH: 250930-1. Eine vorläufige Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg-Moorwerder

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.09.2025, 20:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Moorwerder, Moorwerder Osterdeich

Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeikommissariats 44 (PK 44) nahmen gestern einen 41-jährigen Ukrainer vorläufig fest, der im Verdacht steht, seinen Nachbarn getötet zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erschien der 41-Jährige kurz vor Mitternacht am PK 44 und gab an, für den Tod seines 62-jährigen Nachbarn verantwortlich zu sein.

Bei der Überprüfung des Wohnhauses fanden die Einsatzkräfte den 62-Jährigen tot in dem Mehrfamilienhaus auf. Dieser wies massive Verletzungen auf.

Im Zuge der Ermittlungen fanden Beamtinnen und Beamte der Wasserschutzpolizei am Elbufer in Neuland Beweismittel, unter anderem die mutmaßliche Tatwaffe, ein Hiebwerkzeug, auf und stellten diese sicher.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die wenig später durch die Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft (Abteilung für Kapitaldelikte) übernommen wurden.

Der Ukrainer wird heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und muss sich dort vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Pap.

