POL-KN: (Schiltach
Landkreis Rottweil) E Scooter gestohlen (01.10.2025)
Schiltach (ots)
Am Fahrradstellplatz des Bahnhofs in Schiltach ist am vergangenen Mittwoch ein E-Scooter gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter knackte zwischen, 10 Uhr und 18 Uhr, das Schloss und entwendete das Gefährt. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters, oder des Diebs nimmt das Polizeirevier Schrammberg, unter der Nummer 07422 / 27010, entgegen.
