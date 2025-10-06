PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach
Landkreis Rottweil) E Scooter gestohlen (01.10.2025)

Schiltach (ots)

Am Fahrradstellplatz des Bahnhofs in Schiltach ist am vergangenen Mittwoch ein E-Scooter gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter knackte zwischen, 10 Uhr und 18 Uhr, das Schloss und entwendete das Gefährt. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters, oder des Diebs nimmt das Polizeirevier Schrammberg, unter der Nummer 07422 / 27010, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

