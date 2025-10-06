Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, A 81

Landkreis Rottweil) Nach Reifenplatzer von der Straße geraten (04.10.2025)

Deißlingen - A 81 (ots)

Wegen eines geplatzten Reifens ist am Samstag, gegen 1:30 Uhr, ein Audi-Fahrer von der Straße geschleudert. Vom linken Fahrstreifen geriet der 25-Jährige nach dem Reifenplatzer auf die rechte Fahrspur, den Seitenstreifen und weiter auf den Grünstreifen. Nach dem Überfahren einiger Leitpfosten stellte sich der Wagen seitlich auf und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Der junge Mann und sein 24-jähriger Beifahrer konnten sich leichtverletzt aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Schaden am Audi beträgt etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell