POL-KN: (Aldingen
Lkr. Tuttlingen) - Einbruch und Vandalismus in Kirche - Tresor entwendet
Aldingen / Lkr. Tuttlingen (ots)
In der Nacht von Freitag, 03.10.2025 auf Samstag, 04.10.25 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kirche in der Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Seitentür auf und gelangten so in das Kircheninnere.
Im Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen Tresor. Zudem hinterließen die Einbrecher verschiedene Beschädigungen im Innenraum, unter anderem an Türen und Möbeln. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.
Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche bemerkt haben, sich bei der Polizei in Spaichingen unter 07424 9318-0 zu melden.
