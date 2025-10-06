PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen
Lkr. Tuttlingen) - Einbruch und Vandalismus in Kirche - Tresor entwendet

Aldingen / Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Freitag, 03.10.2025 auf Samstag, 04.10.25 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kirche in der Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Seitentür auf und gelangten so in das Kircheninnere.

Im Gebäude durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen Tresor. Zudem hinterließen die Einbrecher verschiedene Beschädigungen im Innenraum, unter anderem an Türen und Möbeln. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche bemerkt haben, sich bei der Polizei in Spaichingen unter 07424 9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:01

    POL-KN: (Villingendorf / Landkreis Rottweil) Bargeld auf Spielplatz geraubt (02.10.2025)

    Villingendorf (ots) - Auf einem Spielplatz an der Alemannenstraße haben zwei junge Erwachsene einem Kind Geld abgenommen. Der 12-Jährige befand sich nach 18 Uhr allein auf dem Spielplatz, als ihn die zwei Täter schlugen und aus seinem Rucksack einen geringen Bargeldbetrag entwendeten. Als ein Passant sie ansprach, fuhren sie mit einem weißen Kleinwagen davon. Nach ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:36

    POL-KN: (Schiltach / Landkreis Rottweil) E Scooter gestohlen (01.10.2025)

    Schiltach (ots) - Am Fahrradstellplatz des Bahnhofs in Schiltach ist am vergangenen Mittwoch ein E-Scooter gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter knackte zwischen, 10 Uhr und 18 Uhr, das Schloss und entwendete das Gefährt. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters, oder des Diebs nimmt das Polizeirevier Schrammberg, unter der Nummer 07422 / 27010, entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren