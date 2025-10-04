PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisster 46-Jähriger wieder da.

Gießen (ots)

Ebsdorfergrund:

Der seit den Abendstunden des 02.10.2025 vermisste 46-Jährige aus Leidenhofen ist wieder da. Er konnte unversehrt angetroffen werden.

Die am Freitag, 03.10.2025, gg. 23.30 Uhr ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto der ehemals vermissten Person aus sämtlichen Onlineportalen zu entfernen.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

