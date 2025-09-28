PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 66-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Mittenaar tödlich verletzt

Gießen (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025 gg. 16.20 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L3050 zwischen Mittenaar-Bicken und Siegbach-Eisemroth. Ein 66-jähriger Kradfahrer befuhr die Landstraße in Richtung Siegbach und kam aus bislang unbekannten Gründen zunächst ins Schlingern.Im Anschluss stürzte der Kradfahrer und stieß gegen die Leitplanke. Hierbei verletzt sich der Kradfahrer so schwer, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb. Das Krad wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Landstraße war aufgrund der Unfallaufnahme bis 18.35 Uhr voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Herborn unter der Tel.: 02772/47050 in Verbindung zu setzen.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

