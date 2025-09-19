Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Update zu unserer Vermisstenmeldung vom 18.09.2025 - 22.00 Uhr, "15-Jährige aus Reiskirchen vermisst"

Gießen (ots)

Reiskirchen: Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten die veröffentlichten Daten und Bilder der ehemals Vermissten aus den Online-Portalen zu entfernen und nicht weiter zu teilen.

C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

