Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Update zu unserer Vermisstenmeldung vom 18.09.2025 - 22.00 Uhr, "15-Jährige aus Reiskirchen vermisst"
Gießen (ots)
Reiskirchen: Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten die veröffentlichten Daten und Bilder der ehemals Vermissten aus den Online-Portalen zu entfernen und nicht weiter zu teilen.
C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell