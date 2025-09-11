Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 86-Jähriger aufgefunden

Gießen (ots)

Bad Nauheim: Der 86-Jährige aus Bad Nauheim (Meldung vom 10. September 2025, 23.40 Uhr) konnte aufgefunden werden. Ihm geht es gut. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

