Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Aufräumarbeiten nach schwerem VU mit Lkw auf der BAB A5
Gießen (ots)
Friedberg: Nach einem schweren VU auf der BAB A5 in Fahrtrichtung Süden zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz dauern die Aufräumarbeiten mutmaßlich bis in die Morgenstunden des 10. September 2025 an. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte gegen 02.30 Uhr ein Sattelzug mit einem Sperranhänger einer bestehenden Baustelle. Durch den Aufprall wurde LKW mit Sperranhänger quer auf die Fahrbahnen geschoben. Zwei Baustellenmitarbeiter wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Bedauerlicherweise führte das Nichteinhalten der Rettungsgasse zu erheblichen Anfahrtsverzögerungen unterstützender Einsatzkräfte. Auf Grund der Aufräumarbeiten kann die BAB A5 derzeit nicht in südliche Richtung befahren werden.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
