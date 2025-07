Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall bei Wendemanöver

Hückeswagen (ots)

Am Dienstag (22. Juli) stand eine 75-jährige Hückeswagenerin mit ihrem Dacia auf dem Grünstreifen neben der L 101 in Fahrtrichtung Stoote, unweit der Einmündung in Richtung Dörpfelderhöhe. Gegen 22:20 Uhr fuhr sie auf die Straße und wendete ihr Fahrzeug, um ihre Fahrt in Richtung Scheideweg fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Hückeswagener, der mit seinem Motorrad auf der L 101 von Scheideweg in Richtung Stoote unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die L 101 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell