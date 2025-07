Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 11-Jähriger mit Messer bedroht

Engelskirchen (ots)

Ein 11-jähriger Junge aus Engelskirchen war am Montagnachmittag (21. Juli, ca. 15:30 Uhr) auf der Straße "An der Post", unweit des Bahnhofs, unterwegs, als zwei junge Männer auf ihn zukamen. Einer der Männer zog ein Springmesser aus der Hosentasche, hielt es in bedrohlicher Art und Weise dem 11-Jährigen entgegen und forderte den Jungen auf, ihm sein Geld zu geben. Der 11-Jährige händigte dem Unbekannten daraufhin zwei Geldscheine aus. Das Mobiltelefon, welches der 11-Jährige in der Hand gehalten hatte, nahm der Unbekannte ebenfalls an sich. Der Unbekannte und sein Begleiter entfernten sich daraufhin in Richtung Engelskirchen-Zentrum. Den Mann mit dem Messer konnte der Junge wie folgt beschreiben: ca. 18-20 Jahre alt, mit schwarzem, mittellangem Haar und bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem blauen Pullover. Laut der Beschreibung des Jungen hatte der Unbekannte ein "deutsches Erscheinungsbild" und sprach in akzentfreiem, fließendem Deutsch. Nach der Aussage des Jungen, soll es sich bei der zweiten Person ebenfalls um einen 18-20-jährigen Deutschen gehandelt haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell