POL-GM: Pedelec in Wiehlmünden gestohlen

Wiehl (ots) - Zwischen 11 Uhr und 20:30 Uhr am Sonntag (20. Juli) haben Unbekannte ein "Plumbike" in der Mühlenstraße in der Nähe der Homburger Straße gestohlen. Das graue Fahrrad vom Modell Velor war mit einem Schloss in sich verschlossen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

