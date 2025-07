Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter entreißt Seniorin den Einkaufstrolley und flüchtet

Gummersbach (ots)

Am Freitagnachmittag (18. Juli) kam es in der Franz-Schubert-Straße zu einem Raub. Eine 85-jährige Gummersbacherin ging gegen 15:10 Uhr mit ihren Einkäufen auf der Franz-Schubert-Straße in Richtung Brückenstraße. Plötzlich lief ein Unbekannter an ihr vorbei und entriss ihr den Einkaufstrolley, indem sich neben ihren Einkäufen auch ihre Brille und ihr Portemonnaie befand. Sie sah noch, wie der Unbekannte auf Höhe der dortigen Seniorenresidenz nach links abbog. Die Seniorin beschreibt den Unbekannten wie folgt: die Person war männlich, war etwa 145 bis 150 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Der Unbekannte hatte schwarz-graue Haare in einer Bob-ähnlichen Frisur und trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Hose. Eine Zeugin fand den Trolley wenig später in der Nähe der Seniorenresidenz, allerdings ohne die Geldbörse. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell