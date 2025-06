Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebe auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden zwei Fahrraddiebe in Erfurt bei einem versuchten Diebstahl überrascht. Die beiden Männer waren gegen 05:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Buchenberg eingedrungen und hatten sich Zugang zum dortigen Fahrradkeller verschafft. Dort durchtrennten sie mit einem mitgeführten Winkelschleifer mehrere Fahrradschlösser. Einer der Täter versuchte anschließend, mit einem Pedelec im Wert von etwa 5.300 Euro das Gebäude zu verlassen. Im Treppenhaus traf er jedoch auf den Eigentümer des Fahrrads und ließ das Diebesgut zurück, bevor er flüchtete. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte stellten schließlich den zweiten Fahrraddieb fest, der sich in einem anderen Kellerabteil versteckte. Gegen ihn sowie den bislang unbekannten zweiten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

