Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Hundert Liter Diesel gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Diebe in Erfurt mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff von einer Baustelle. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände im Stadtteil Hohenwinden und machten sich an einer dort abgestellten Baumaschine zu schaffen. Aus dieser zapften sie etwa 250 Liter Treibstoff im Wert von rund 375 Euro ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Am Donnerstagmorgen bemerkten Mitarbeiter der Baufirma den Diebstahl, als sich die Maschine nicht starten ließ und informierten die Polizei. Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell