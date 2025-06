Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrzeugreifen beschädigt und Antenne entwendet

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch beschädigten bislang unbekannte Täter im Erfurter Alfred-Delp-Ring mehrere Fahrzeuge. An insgesamt vier Autos wurden neun Reifen zerstochen. Zudem stahlen die Täter eine Fahrzeugantenne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls wurden durch die Polizei aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell