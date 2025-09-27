Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 84-jähriger Vermisster aus Bad Endbach wohlbehalten angetroffen

Gießen (ots)

Der seit Samstag, 27.09.2025 gg. 04.15 Uhr vermisste 84-jährige aus einem Seniorenheim in Bad Endbach konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

