Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg: 84-jähriger Vermisster aus Bad Endbach wohlbehalten angetroffen
Gießen (ots)
Der seit Samstag, 27.09.2025 gg. 04.15 Uhr vermisste 84-jährige aus einem Seniorenheim in Bad Endbach konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.
