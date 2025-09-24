POL-HK: Dorfmark: Brand einer Gartenlaube (Foto anbei)

Heidekreis (ots) - 20.09.2025 / Zeugen gesucht Soltau: Am Samstag, 20.09.2025 zwischen 21.00 Uhr und 21.45 Uhr setzten bislang unbekannte Täter mehrere Müllcontainer auf einem Schulgelände in der Mühlenstraße in Brand. Die Flammen griffen auf die Bedachung der Fahrradständer über und setzten diese ebenfalls in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten zwei männliche Personen über den Schulhof in Richtung Mühlenstraße flüchten. Es entstand ein Schaden von ...

