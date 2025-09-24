POL-HK: Dorfmark: Brand einer Gartenlaube (Foto anbei)
Heidekreis (ots)
Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.09.2025 Nr. 2
24.09.2025 / Brand einer Gartenlaube (Foto anbei)
Dorfmark: In der Nacht zu Mittwoch kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Gartenlaube an der Becklinger Straße. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Laube in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.
