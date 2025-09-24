PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Brand einer Gartenlaube (Foto anbei)

POL-HK: Dorfmark: Brand einer Gartenlaube (Foto anbei)
  • Bild-Infos
  • Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.09.2025 Nr. 2

24.09.2025 / Brand einer Gartenlaube (Foto anbei)

Dorfmark: In der Nacht zu Mittwoch kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einer Gartenlaube an der Becklinger Straße. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Laube in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Olaf Rothardt
Telefon: 05191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Heidekreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Heidekreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren