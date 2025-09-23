Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Soltau: Am Samstag, 20.09.2025 zwischen 21.00 Uhr und 21.45 Uhr setzten bislang unbekannte Täter mehrere Müllcontainer auf einem Schulgelände in der Mühlenstraße in Brand. Die Flammen griffen auf die Bedachung der Fahrradständer über und setzten diese ebenfalls in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten zwei männliche Personen über den Schulhof in Richtung Mühlenstraße flüchten. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst Soltau unter 05191/9380-0 in Verbindung zu setzen.

