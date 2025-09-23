Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fallrohr gestohlen, Einbruch in Jugendherberge, Kupferdiebstahl, Einbrüche in Schulen, Brand an Biogasanlage, Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fußgängerin, Wohnanhängergespann gestoppt

Heidekreis (ots)

22.09.2025 / Fallrohr gestohlen

Hodenhagen: Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 19.09.25, 22.00 Uhr bis 20.09.2025, 12.00 Uhr das an der Wand einer Gaststätte in der Heerstraße verbaute Fallrohr aus Kupfer. Hinweise nimmt die Polizeistation Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

22.09.2025 / Einbruch in Jugendherberge

Bad Fallingbostel: Am Montag zwischen 01.30 Uhr und 07.50 Uhr hebelten Unbekannte ein Bürofenster einer Jugendherberge im Liethweg auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen

18.09.2025/ Kupferdiebstahl von Firmengelände Schneverdingen: Am 18.09.2025 zwischen 21.00 und 23.00 Uhr öffneten unbekannte Täter einen Zaun eines Firmengeländes in der Straße Hoornsfeld und verschafften sich dadurch Zutritt zum Gelände. Im Anschluss entwendeten sie diverse Kupferteile. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

22.09.2025/ Einbruch in Schulgebäude

Walsrode: Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit von Freitag, 19.09.25, 13.00 Uhr bis Montag, 22.09.205, 08.30 Uhr ein Fenster eines Schulgebäudes in der Schmersahlstraße aufgehebelt. Die Täterschaft konnte mit einer Musikanlage unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

20.09.2025/ Einbruch in Schule

Munster: Am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr hebelten Unbekannte die Tür eines Schulgebäudes in der Schulstraße in Breloh auf. Neben Elektrowerkzeug wurde eine größere Anzahl IPads gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 27.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

22.09.2025/ Brand an Biogasanlage

Soltau: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag gegen 09.20 Uhr ein Motor einer Biogasanlage in der Straße Großeholz in Brand. Durch den Eigentümer konnte der Brand schnell bemerkt und umgehend gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

22.09.2025/ Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fußgängerin Schneverdingen: Am Montag gegen 13.05 Uhr befuhr eine 16-jährige mit ihrem E-Scooter den Geh- und Radweg der Harburger Straße. Als eine Frau aus einem Durchgang eines Gebäudekomplexes den Gehweg betrat, kam es zum Zusammenstoß zwischen der E-Scooter-Fahrerin und der Fußgängerin. Die 70-jährige stürzte und musste anschließend mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Jugendliche zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

18.09.2025/ Wohnanhängergespann gestoppt Soltau: Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Heidekreis einen PKW mit Wohnanhänger. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der aus Frankreich stammende Fahrzeugführer gefälschte Versicherungsdokumente für den mitgeführten Wohnanhänger vor. Eine Überprüfung der Daten über polizeiliche Auskunftssysteme ergab, dass für den Wohnanhänger keine gültige Versicherung vorlag und er bereits durch französische Behörden zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Wohnanhänger wurde durch die Beamten sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell