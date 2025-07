Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Varel vom 18.07. bis 20.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Brandgeschehen in Bockhorn Steinhausen- Am Samstag, um 16:40 Uhr musste die Feuerwehr und die Polizei zu einem Schuppenbrand im Sandfurtsweg ausrücken. Ein Hausbewohner beabsichtigte in seinem Garten sein Essen über einer Feuerschale zu kochen. Anstatt den Kochvorgang zu beobachten, begab er sich in sein Haus und verließ es wieder als die Feuerwehr bereits anrückte. Zu diesem Zeitpunkt brannte schon ein angrenzender Holzschuppen, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Der Schaden wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt. Verkehrsunfall mit Verletzten Zetel- Am Freitag kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Dünkirchen/Klein Schweinebrück. Ein 27-jähriger beabsichtige mit seinem Pkw von der Straße Dünkirchen nach rechts in die Straße Klein Schweinebrück abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw, der von einer 75-jährigen geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde die 75-jährige leicht verletzt. Ihr Fahrzeug musste zudem abgeschleppt werden. Sachbeschädigung am Vareler Busbahnhof Varel- Am Sonntagmorgen gegen 10:45 Uhr stellte ein Spaziergänger in der Rodenkirchener Straße eine Sachbeschädigung fest. Die Verglasung von zwei Bushäuschen wurde zerstört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

