Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 18.07. bis 20.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Brand von Restmülltonnen: Am 18.07.2025, gg. 22:43 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Mitteilung über den Brand einer Restmülltonne im Bereich der Virchowstraße im OT Innenstadt. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass durch das Brandgeschehen eine der Tonnen bereits komplett zerstört und zwei weitere stark beschädigt wurden. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven konnten weitere Schäden verhindert werden. Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses: Am 19.07.2025, um 07:30 Uhr, geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache ein im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße (OT Bant) abgestellter Gegenstand in Brand. Zwei der Hausbewohner konnten sich eigenständig ins Freie retten. Die anderen neun zu diesem Zeitpunkt im Hause befindlichen Bewohner wurden mittels einer eingesetzten Drehleiter gerettet. Nach bisherigem Stand ist keiner der Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. Durch das schnelle Aufnehmen der Löscharbeiten konnte eine Ausbreitung des Brandgeschehens verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland aufgenommen. Brand einer Wohnung im Mehrfamilienhaus: Am 19.07.2025, gg. 21:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mitgeteilt, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Virchowstraße (OT Innenstadt) zu einem Wohnungsbrand gekommen sei. Vor Ort konnte durch Polizei festgestellt werden, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoß in Vollbrand stand. Zu dieser Zeit waren die Löscharbeiten durch die Feuerwehr bereits aufgenommen worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten war festzustellen, dass insgesamt sieben Personen leicht verletzt wurden, von denen vier Personen, darunter ein Kind, in einem Krankenhaus behandelt wurden. Bis auf in die brandbetroffene Wohnung konnten die anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde die brandbetroffene Wohnung beschlagnahmt und versiegelt. Diebstahl mehrerer Fahrräder aus einem Keller: Im Zeitraum vom 17.07.2025 bis zum 19.07.2025 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Friederikenstraße (OT Heppens) zum Diebstahl mehrerer Fahrräder. Hierzu verschaffte sich der Täter gewaltsam den Zugang zum Kellergeschoß und entwendete die dort abgestellten Fahrräder der geschädigten Mieter. Zeugen, die mit dieser Tat im Zusammenhang stehende Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Brand von Altpapiercontainern und eines Pkw: Am 20.07.2025, gg. 01:50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mitgeteilt, dass im Bereich einer Wertstoffsammelstelle in der Helgolandstraße (OT Heppens) Container brennen würden. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der Inhalt zweier Altpapiersammelbehälter aus bisher nicht geklärter Ursache in Brand geraten war. Durch die zügig aufgenommenen Löscharbeiten konnte verhindert werden, dass weitere Sammelbehälter beschädigt wurden. Nur eine Stunde später mussten Beamte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zum Brand eines Pkw im Bereich des Berliner Platzes (OT Heppens) ausrücken. Am Brandort stellte die Polizei einen aus bisher unklaren Umständen in Brand geratenen Pkw fest. Trotz der sehr zeitnah aufgenommenen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass ein weiterer Pkw brandbeschädigt wurde. Auch hierzu werden Zeugen, die damit im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell