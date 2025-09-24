Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bockhorn: Diebstahl aus Einfamilienhau; Walsrode: Wetterfahne gestohlen; Soltau: E-Scooter entwendet; Walsrode: Unbekannte nehmen Autos am Bahnhof ins Visier

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.09.2025 Nr. 1

23.09.2025 / Diebstahl aus Einfamilienhaus Bockhorn: Unbekannte betraten in der Nacht zu Dienstag ein Haus in Bockhorn, öffneten Schränke und Schubladen und entwendeten ein Portmonee mit Bargeld und diversen Dokumenten. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

11.09.2025 / Wetterfahne gestohlen

Walsrode: In dem Tatzeitraum 01.08.25 bis 11.09.25 entwendeten Unbekannte aus einer Garage des Rathauses eine eingelagerte Wetterfahne, die aus den 70er Jahren stammt. Der Wert wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verbleib nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

23.09.2025 / E-Scooter entwendet

Soltau: Am Dienstag, 23.09.25 entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 09.40 Uhr und 13.15 Uhr einen E-Scooter der Marke Nineboot, der auf dem Gelände der OBS Soltau am Stubbendorffweg abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

23.09.2025 / Unbekannte nehmen Autos am Bahnhof ins Visier Walsrode: Am Dienstag, zwischen 07.50 Uhr und etwa 15.00 Uhr manipulierten Unbekannte auf dem Parkplatz am Bahnhof an mindestens drei Fahrzeugen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. In einem Fall schnitten sie ein Loch in das Verdeck eines Mini Cabriolets, um an eine Jacke zu erreichen. In einem weiteren Fall wirkten sie mit einem spitzen Gegenstand auf die Glasscheibe und Gummileiste der Fahrertür ein und hebelte zwischen Fahrer- und Beifahrertür. Ziel der Täter in diesem Fall war das Portmonee, was sichtbar in der Mittelkonsole lag. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde das Cabriodach durch Schnitte beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. In allen Fällen kamen die Täter nicht zum Erfolg. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

