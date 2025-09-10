PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Mühlenhofsweg. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen zwischen 08:30 Uhr und 16:30 Uhr bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner in das Haus ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Anschließend verließen sie das Gebäude unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mühlenhofswegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1081497)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

