Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Schreiben mit bedrohlichem Inhalt an Duisburger Gymnasium - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Duisburg (ots)

Heute Morgen (10. April, 7:15 Uhr) informierte die Schulleitung des Max-Planck-Gymnasiums an der Werner-Wild-Straße die Polizei, dass die Schule am Vorabend durch einen bisher unbekannten Absender ein Schreiben mit subtil bedrohlichen und rechtsradikalen Äußerungen erhielt.

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und steht im Austausch mit der Schulleitung. Der Präsenzunterricht für den heutigen Tag (10. April) wurde ausgesetzt.

Um ein mögliches Restrisiko zu minimieren, führt die Duisburger Polizei an der Schule Aufklärungs- und Präsenzmaßnahmen durch. Wer der Verfasser ist, was es mit dem Schreiben auf sich hat und ob ein Zusammenhang zu den Schreiben von Freitag (4. April) und Sonntag (6. April) besteht, ist nun Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang: Jede Drohung dieser Art begründet den Anfangsverdacht einer Störung des öffentlichen Friedens durch Androhungen von Straftaten und wird konsequent ermittelt und strafrechtlich verfolgt.

