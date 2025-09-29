Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 59-Jähriger aus Büdingen konnte aufgefunden werden
Gießen (ots)
Der seit Sonntag, 28.09.2025 vermisste 59-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird gebeten, die Lichtbilder des ehemals Vermissten aus sämtlichen Portalen zu entfernen.
M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)
