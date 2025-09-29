Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 59-Jähriger aus Büdingen konnte aufgefunden werden

Gießen (ots)

Der seit Sonntag, 28.09.2025 vermisste 59-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird gebeten, die Lichtbilder des ehemals Vermissten aus sämtlichen Portalen zu entfernen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell