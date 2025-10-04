Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verletzte nach kurzer Geisterfahrt auf B 49

Gießen (ots)

Lahnau: Gleich mehrere Schutzengel hatten die Insassen eines VW Golf und eines Ford Transit am Samstag, 04. Oktober 2025. Gegen 01.20 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Golf an der Anschlussstelle Dorlar der B 49 in Fahrtrichtung Gießen auf. Mutmaßlich auf Grund mangelnder Ortskenntnis drehte die Fahrerin des Golfs und befuhr die B 49 wenige Meter als Geisterfahrerin, bevor sie mit dem Ford eines 35-Jährigen frontal zusammenstieß. Beide Fahrer sowie der 53-jährige Beifahrer im Golf wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser. Der geschätzte Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt zwischen 30. und 40.000 Euro. Die B 49 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 03.50 Uhr in Fahrtrichtung Gießen voll gesperrt werden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

