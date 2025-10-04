Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verletzte nach kurzer Geisterfahrt auf B 49
Gießen (ots)
Lahnau: Gleich mehrere Schutzengel hatten die Insassen eines VW Golf und eines Ford Transit am Samstag, 04. Oktober 2025. Gegen 01.20 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Golf an der Anschlussstelle Dorlar der B 49 in Fahrtrichtung Gießen auf. Mutmaßlich auf Grund mangelnder Ortskenntnis drehte die Fahrerin des Golfs und befuhr die B 49 wenige Meter als Geisterfahrerin, bevor sie mit dem Ford eines 35-Jährigen frontal zusammenstieß. Beide Fahrer sowie der 53-jährige Beifahrer im Golf wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser. Der geschätzte Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt zwischen 30. und 40.000 Euro. Die B 49 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 03.50 Uhr in Fahrtrichtung Gießen voll gesperrt werden.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell