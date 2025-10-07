Moos, Lkr. Konstanz (ots) - In der Nacht auf Dienstag hat sich auf der Kreisstraße zwischen Bankholzen und Bohlingen ein VW Golf überschlagen. Gegen 01.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann auf der Kreisstraße in Richtung Bohlingen und kam aus bislang unbekannter Ursache nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich der VW Golf mehrfach. Der ...

mehr