POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl aus Schule (02.10.2025 - 06.10.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, haben Diebe aus dem Schulverbund Deutenberg mehrere Gegenstände gestohlen. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zutritt ins Gebäude und entwendeten mehrere Elektronikgeräte im niedrigen fünfstelligen Wert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) zu melden.
