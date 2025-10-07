PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Auseinandersetzung an der Neckarstraße (05.10.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Vor einer Gaststätte an der Neckarstraße und den danebenliegenden Parkplätzen ist es am frühen Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 3:30 Uhr verlagerte sich eine Streitigkeit aus der Gaststätte auf die Straße. Mehrere Beteiligte im Alter zwischen 19 und 50 Jahren gerieten körperlich aneinander bis letztlich eine Person aus der Gruppe mit einem Tierabwehrspray sprühte. Ein unbeteiligter Dritter konnte die Gruppen in der Folge trennen. Durch den Einsatz des Sprays verletzten sich einige der Beteiligten leicht. Einer von ihnen kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzten (07720 / 85000).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

