Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrer gesucht (05.10.2025)

VS-Villingen (ots)

Die Polizei hat am Sonntagmorgen, gegen 3:30 Uhr, einen unfallbeschädigten Fiat beschlagnahmt, deren Insassen verschwunden waren. Der Wagen stand nach einem Zusammenstoß mit einem Baum verlassen am Straßenrand der Wieselsbergstraße. Zuvor muss er nach rechts von der Straße abgekommen und anschließend über einen Grünstreifen gegen den Baum geprallt sein. Die zwei Personen, die sich im Fiat befunden haben, konnten durch die Beamten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Am Auto selbst befanden sich gestohlene Kennzeichen. Der Schaden an Auto und Baum beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, oder den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen (07721 / 6010) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell