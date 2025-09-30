PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Nachtrag zur Presseerklärung zum versuchten Tötungsdelikt

Recklinghausen (ots)

Bisherige Berichterstattung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6127308

Nachdem sich ein 16-jähriger Tatverdächtiger am Sonntag bei der Polizei gestellt hatte, wurde er am Montag der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Dem Jugendlichen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am Samstag war ein Mann mit zeitweise lebensgefährlichen Verletzungen an der Ludwigstraße durch einen Zeugen aufgefunden worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum erließ das Amtsgericht Recklinghausen Haftbefehl. Zugleich ordnete das Amtsgericht Recklinghausen aufgrund des Alters des Beschuldigten die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen

